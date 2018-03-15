Из Ан-12 в Якутске выпали драгоценные слитки на 122 миллиона долларов

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Стоимость драгоценных слитков в сплаве Доре весом около 9,3 тонны, выпавших из самолета в Якутске, может составлять более 122 миллионов долларов.

Станислав Бородюк, глава московского представительства Kinross Gold, которой принадлежат выпавшие слитки, пояснил РИА Новости, что в их составе больше серебра, но есть и золото, так как груз был с золото-серебряного месторождения Купол.

По оценке экспертов, если в слитках порядка 70% серебра, а остальное золото, то весь груз можно оценить в 122,6 миллиона долларов.

Слитки выпали из самолета Ан-12 при вылете из аэропорта Якутска из-за повреждения створки грузового люка.

Бородюк рассказал, что все слитки уже собрали. Они находятся под охраной в аэропорту Якутска. Самолет летел по маршруту Купол-Якутск-Красноярск и после инцидента благополучно сел в аэропорту недалеко от города. На борту находились девять человек.

Он также отметил, что компания находится в тесном контакте с компетентными государственными органами. Она проведет собственное расследование с участием авиаперевозчика, и по результатам решит "вопросы по качеству и безопасности авиаперевозок" и ужесточит требования.