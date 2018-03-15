Самолет, рассыпавший в Якутске слитки золота, следовал обычным маршрутом

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Маршрут самолета, из которого в аэропорту Якутска выпали 10 тонн слитков Доре, был обычным для перевозки грузов с расположенного на Чукотке золото-серебряного месторождения Купол, сообщил РИА Новости глава московского представительства Kinross Gold Станислав Бородюк.

"Перевозили сплав Доре золото-серебросодержащий, преимущественно серебряный. Самолет летел обычным маршрутом, которым обычно возят этот груз: с рудника Купол, с дозаправкой в Якутске и далее до Красноярска. Это один из маршрутов, которыми обычно перевозим груз. Сейчас груз собран и находится под охраной", — сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг СК РФ сообщил, что 15 марта у самолета при вылете из аэропорта Якутск сорвало створку грузового лифта, по предварительным данным — из-за неправильно зафиксированного груза. Самолет принадлежит авиакомпании "Нимбус".

В результате инцидента весь груз выпал на взлетно-посадочной полосе, так как это произошло буквально сразу же после отрыва самолета от земли, рассказал представитель Kinross.

Он затруднился сказать, был ли самолет старым или нет, а также будет ли компания менять перевозчика. "Раньше такого никогда не происходило. Все решения будут приниматься нашей компанией по результатам тщательного расследования инцидента", — сказал собеседник агентства.