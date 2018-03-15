В Якутске из самолета выпал "особо ценный груз" из-за отвалившегося люка

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Створку грузового люка сорвало у самолета при вылете из аэропорта Якутска, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"15 марта при взлете из аэропорта "Якутск" у грузового самолета АН-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск", — говорится в сообщении.

По данным аэропорта, самолет к полету готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна. После того, как самолет перед вылетом был ими проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание воздушного судна.

На борту Ан-12, у которого сегодня при взлете отвалился грузовой люк, находились 9 тонн золота.🙀 Большая часть груза во время аварии вывалилась из самолета. Сейчас его пытаются собрать на взлетной полосе и в окрестных кустах-полях. pic.twitter.com/I0LcRy1cH5 — кот™ (@happycat__15) 15 марта 2018 г.

"Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету", — сообщает аэропорт.

Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Маган. В данный момент проводится проверка причин инцидента.

В Якутии у взлетавшего Ан-12 сорвало створку грузового люка.



Груз (9 тонн золота и платины в слитках) высыпался на взлетную полосу и вокруг. pic.twitter.com/r7ZY4b0eDQ — Змей (@udaff_ka) 15 марта 2018 г.

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По информации sakhaday.ru, после того, как была сорвана створка люка, был утерян "особо ценный груз", из-за чего в районе аэропорта полиция обыскивает прохожих и водителей.

Официальным комментарием правоохранительных служб РИА Новости не располагает. В социальных сетях появляются фотографии якобы вывалившихся из самолета на дорогу предметов, которые по форме напоминают слитки неизвестного металла.