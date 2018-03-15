Отчим признался в убийстве пропавшей в Сочи девочки

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. По подозрению в убийстве девочки, найденной мертвой в Сочи, задержали 28-летнего сожителя ее матери, он дал признательные показания, сообщает в четверг СК РФ.
"По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний гражданин Азербайджана, который сожительствовал с матерью ребенка… В ходе допроса мужчина дал признательные показания и рассказал о совершенном убийстве", — говорится в релизе.
Со слов подозреваемого, в минувший понедельник он остался с девочкой один дома – ее мама в тот день была в больнице. По его утверждению, вечером ребенок стал плохо себя вести и капризничать, "за что он несколько раз ударил ее в область груди" и уложил спать.
Впоследствии мужчина рассказал следователям, где именно он оставил мертвого ребенка. Его показания подтвердились — тело нашли в указанном месте.
Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить, что именно стало причиной смерти.
Как сообщалось в ориентировке, выпущенной после исчезновения мужчины, его зовут Мурад Мирза Оглы Шахмирзаев.
К поискам ребенка, продолжавшимся с ночи вторника, привлекались больше тысячи человек, в том числе полицейские с собаками, спасатели, гвардейцы и добровольцы.