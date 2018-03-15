В Хакасии мужчина пойдет под суд за гибель сына при пожаре

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Отец пойдет под суд в Хакасии за гибель при пожаре своего сына, который опрокинул газовую плиту, споткнувшись о шланг самогона, сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

По данным СК, в Черногорске 2 декабря прошлого года нетрезвый 63-летний мужчина поставил на газовую плиту бак для изготовления спиртного, к которому подсоединил шланги от системы водопровода. Когда он вышел из кухни, туда забежал его маленький сын, который споткнувшись о шланги, опрокинул газовую плиту.

Как сообщается в ведомстве, произошло стремительное возгорание, ребенок спрятался от огня в ванной комнате, однако отец не смог пройти к нему из-за распространения огня по всей кухне. Получив ожоги, мужчина выбежал на улицу и позвонил на пульт пожарной охраны, отмечает следствие.

Мальчик умер в машине "скорой" от острого отравления углекислым газом при пожаре, подчеркнули в СК. В отношении отца было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.