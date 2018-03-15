В Хакасии мужчина пойдет под суд за гибель сына при пожаре

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Отец пойдет под суд в Хакасии за гибель при пожаре своего сына, который опрокинул газовую плиту, споткнувшись о шланг самогона, сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.
Как сообщается в ведомстве, произошло стремительное возгорание, ребенок спрятался от огня в ванной комнате, однако отец не смог пройти к нему из-за распространения огня по всей кухне. Получив ожоги, мужчина выбежал на улицу и позвонил на пульт пожарной охраны, отмечает следствие.
"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.