Источник назвал причину эвакуации горняков в Оренбуржье

Шахтеры после смены выходят из забоя шахты. архивное фото

Шахтеры после смены выходят из забоя шахты. архивное фото

УФА, 15 мар — РИА Новости. Горняки горно-обогатительного комбината в Оренбургской области были эвакуированы из рудника из-за задымления транспорта в шахте, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в экстренных службах региона агентству сообщили, что из рудника ПАО "Гайский горно-обогатительный комбинат" были выведены почти 600 горняков из-за пожара на площади 12 квадратных метров.

"По предварительным данным, в руднике произошло возгорание автотранспорта. Задымление было потушено. Горняки не пострадали", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что работа комбината возобновлена. По разным оценкам, из шахты вывели от 120 до 575 человек.