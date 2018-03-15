Поисковики в Сочи подтвердили гибель пропавшей девочки

СОЧИ, 15 мар — РИА Новости. Пятилетняя девочка, пропавшая в Адлерском районе Сочи во вторник, погибла, сообщила РИА Новости куратор поискового отряда "Лиза Алерт" Елена Корсунова.

Ребенок пропал в районе села Бестужевское. По сообщению МЧС, родственники сначала самостоятельно искали девочку, после обратились в полицию. Как сообщила пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю, по факту безвестного исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

"Да, девочка найдена. Погибла", — сказала Корсунова.