В Подмосковье на Дмитровском шоссе опрокинулась фура

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Фура опрокинулась на Дмитровском шоссе в Подмосковье, из-за этого движение по дороге ограничено, перекрыто четыре полосы движения, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

"На 50-м километре Дмитровского шоссе опрокинулась фура с прицепом. Перекрыты четыре полосы движения", — сказал собеседник агентства.

Фото с места ДТП в Подмосковье, где перевернувшаяся фура перекрыла трассу https://t.co/I6RbRINt9z pic.twitter.com/Pjs7ZJZpKv — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 15 марта 2018 г.

​Он добавил, что в результате ДТП пострадал один человек. На месте работают экстренные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.