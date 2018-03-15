В Приморье автобус столкнулся с легковым автомобилем

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал при столкновении легковушки и автобуса в Приморье, сообщает краевое УМВД России.

ДТП произошло в районе села Кипарисово на 702-м километре автодороги А-370 "Хабаровск — Владивосток".

"Установлено, что 69-летний водитель автомобиля Toyota Probox не учел метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом Daewoo. Пассажиры автобуса не пострадали", — говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб 55-летний пассажир легковушки, водитель Toyota госпитализирован.

По факту ДТП полиция проводит проверку.