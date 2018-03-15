В Кузбассе мужчина уволился с работы, чтобы не платить алименты

КЕМЕРОВО, 15 мар — РИА Новости. Житель кузбасского города Киселевск уволился с работы, чтобы спрятаться от судебных приставов и бывшей супруги, взыскивающей с него задолженность по алиментам, сообщает в четверг региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

По данным ведомства, мужчина накопил долг по алиментам перед своим ребенком более 600 тысяч рублей.

"В Киселевске должник прятался от сотрудников УФССП и бывшей супруги. По решению суда после развода с супругой 43-летний мужчина был обязан выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка в размере 25% всех видов дохода. Но, чтобы этого не делать, он сменил место жительства, уволился и стал скрываться от сотрудников отдела судебных приставов", — говорится в сообщении.

Тем не менее, как уточнили в управлении, судебному приставу по розыску через некоторое время все же удалось найти должника и передать его в подразделение приставу-исполнителю.

Теперь скрывавшийся от ФССП мужчина получил административный штраф по статье "нарушение законодательства об исполнительном производстве". Кроме того, он признан виновным по административной статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

"За последнее ему было назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ. Если житель Киселевска и впредь будет уклоняться от алиментов, ему грозит уголовная ответственность", — добавили в ведомстве.