КС рассмотрит жалобу мужчины, осужденного за сруб дерева на своем участке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Конституционный суд РФ в открытом заседании в четверг рассмотрит жалобу на закон Краснодарского края, по которому жителя Сочи осудили на полтора года условно за срубленное на его участке дерево.
Заявитель, не получив необходимых разрешительных документов, при монтаже забора на собственном земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, распорядился вырубить одно дерево – мушмулу и три лианы — глицинии, входящих в утвержденный список особо охраняемых зеленых насаждений.
"Как посчитало государственное обвинение, эти действия нанесли муниципальному образованию ущерб в размере 125 тысяч 180 рублей. И Лазаревский районный суд города Сочи признал гражданина Катунцева виновным по статье 260 (часть 2) УК РФ, назначив ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год", — говорится в материалах суда.
По мнению заявителя, оспариваемая норма закона Краснодарского края безосновательно устанавливает запрет на вырубку зеленых насаждений, расположенных на принадлежащем ему земельном участке (приобретенном без обременений), а также позволяет привлекать к уголовной ответственности за его нарушение.