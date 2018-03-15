КС рассмотрит жалобу мужчины, осужденного за сруб дерева на своем участке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Конституционный суд РФ в открытом заседании в четверг рассмотрит жалобу на закон Краснодарского края, по которому жителя Сочи осудили на полтора года условно за срубленное на его участке дерево.

С жалобой на часть 3 статьи 1 закона Краснодарского края "Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае" обратился житель Сочи Артем Катунцев. В материалах суда говорится, что в соответствии с оспариваемой нормой администрация Сочи в 2014 году утвердила своим постановлением отдельный перечень древесных пород, требующих особой охраны. Он был опубликован в СМИ, а также размещен на официальном сайте органа местного самоуправления.

Заявитель, не получив необходимых разрешительных документов, при монтаже забора на собственном земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, распорядился вырубить одно дерево – мушмулу и три лианы — глицинии, входящих в утвержденный список особо охраняемых зеленых насаждений.

"Как посчитало государственное обвинение, эти действия нанесли муниципальному образованию ущерб в размере 125 тысяч 180 рублей. И Лазаревский районный суд города Сочи признал гражданина Катунцева виновным по статье 260 (часть 2) УК РФ, назначив ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год", — говорится в материалах суда.

По мнению заявителя, оспариваемая норма закона Краснодарского края безосновательно устанавливает запрет на вырубку зеленых насаждений, расположенных на принадлежащем ему земельном участке (приобретенном без обременений), а также позволяет привлекать к уголовной ответственности за его нарушение.