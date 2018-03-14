Власти Петербурга намерены восстановить пострадавший от взрыва дом за месяц

Жилой дом на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. Архивное фото

Жилой дом на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Власти Петербурга планируют восстановить пострадавший от взрыва газа дом на проспекте Народного ополчения за месяц, сообщил журналистам вице-губернатор города Николай Бондаренко.

"Дом будет восстановлен. Как его восстанавливать, специалисты понимают. Сроки восстановления — ориентировочно где-то месяц", — сказал чиновник.

По его словам, насчёт размещения в жилье маневренного фонда к властям обратились 99 человек. "Людей уже возят по адресам, чтобы они сделали свой выбор", — сказал Бондаренко.

Всего в здании зарегистрировано 594 человека, 355 человек пока не могут вернуться домой.

Хлопок газа с последующим возгоранием произошел во вторник в жилом доме на проспекте Народного ополчения, 219. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах здания. Из здания были эвакуированы жильцы, в том числе шесть лежачих больных, которые временно размещены в одном из лечебных учреждений, один человек пострадал и был госпитализирован.