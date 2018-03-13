Взрыв газа в жилой девятиэтажке в Петербурге: обошлось без жертв

Жилой дом на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. 13 марта 2018

Жилой дом на улице Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. 13 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар – РИА Новости. Хлопок газа с последующим возгоранием произошел во вторник в жилом доме на проспекте Народного ополчения, 219 в Петербурге, пострадал один человек.

Хлопок произошел во вторник в жилой девятиэтажке. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах. Из здания спасатели эвакуировали 82 жильцов, в том числе шесть лежачих больных, которые временно размещены в одной из больниц.

В течение нескольких часов у района, где раздался взрыв, скапливались автомобильные пробки из-за ограничения движения. Почти весь периметр заняли автомобили спецтехники, скорой помощи и правоохранительных органов.

"Тряхнуло весь дом"

"Весь дом тряхнуло, стекла посыпались. В доме живет моя бабушка, слава богу, с бабушкой все в порядке", — сказала РИА Новости очевидец взрыва Екатерина.

"Мой сын был дома, услышал взрыв, разбились стекла. Наша квартира на пятом этаже. Сын играл в телефоне. У нашей тети из-за взрыва прихватило сердце, помощь оказали своевременно. Сын сказал, что "была жесть". У нас там кот остался и ящерица", — рассказала очевидец Юлия.

"Ощущения от взрыва были такие сильные, что сначала подумала, что рядом упал самолет. Пол заходил ходуном, окно и стены двинулись как живые, аж собака подпрыгнула. Взрывная волна была такой мощной, что дошла до Таллинского шоссе, до нашей пятиэтажки, а это почти километр до места взрыва", — рассказала местная жительница Татьяна Леонидовна.

При взрыве пострадал мужчина, который предположительно был жильцом квартиры, где произошел хлопок. Он был госпитализирован с ожогами в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

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Жильцов вовремя эвакуировали

После взрыва в доме начался пожар на площади десять квадратных метров. Пожарным удалось быстро справиться с огнем.

Жильцов эвакуировали и временно разместили в гимназии, которая находится неподалеку. Там с людьми работали психологи МЧС, все были обеспечены горячим кофе.

Как заявили представители районной администрации, местные власти готовы обеспечить жильцов, чьи квартиры пострадали от взрыва, резервным жильем.

После происшествия дом был практически обесточен, но спасатели не исключили, что после тщательной проверки здания часть жильцов смогут вернуться домой.

Спасатели рассматривают две версии взрыва в жилом доме — хлопок бытового газа и хлопок газового баллона.