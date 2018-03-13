Взрыв газа в жилой девятиэтажке в Петербурге: обошлось без жертв

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар – РИА Новости. Хлопок газа с последующим возгоранием произошел во вторник в жилом доме на проспекте Народного ополчения, 219 в Петербурге, пострадал один человек.
В течение нескольких часов у района, где раздался взрыв, скапливались автомобильные пробки из-за ограничения движения. Почти весь периметр заняли автомобили спецтехники, скорой помощи и правоохранительных органов.
"Тряхнуло весь дом"
"Весь дом тряхнуло, стекла посыпались. В доме живет моя бабушка, слава богу, с бабушкой все в порядке", — сказала РИА Новости очевидец взрыва Екатерина.
"Ощущения от взрыва были такие сильные, что сначала подумала, что рядом упал самолет. Пол заходил ходуном, окно и стены двинулись как живые, аж собака подпрыгнула. Взрывная волна была такой мощной, что дошла до Таллинского шоссе, до нашей пятиэтажки, а это почти километр до места взрыва", — рассказала местная жительница Татьяна Леонидовна.
При взрыве пострадал мужчина, который предположительно был жильцом квартиры, где произошел хлопок. Он был госпитализирован с ожогами в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Жильцов вовремя эвакуировали
Жильцов эвакуировали и временно разместили в гимназии, которая находится неподалеку. Там с людьми работали психологи МЧС, все были обеспечены горячим кофе.
Как заявили представители районной администрации, местные власти готовы обеспечить жильцов, чьи квартиры пострадали от взрыва, резервным жильем.
После происшествия дом был практически обесточен, но спасатели не исключили, что после тщательной проверки здания часть жильцов смогут вернуться домой.
Спасатели рассматривают две версии взрыва в жилом доме — хлопок бытового газа и хлопок газового баллона.