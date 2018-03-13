Суд прекратил дело о гибели ребенка при обрушении трапа в "Пулково"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Московский районный суд Петербурга во вторник прекратил за примирением сторон дело в отношении начальника участка службы спецтранспорта аэропорта "Пулково" Александра Козельского по делу о гибели полуторагодовалого ребенка в результате обрушения трапа, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Вечером 28 сентября 2017 года при выходе пассажиров из самолета, прибывшего из Москвы, обрушился выдвижной пролет самоходного пассажирского трапа, в результате женщина с полуторагодовалой внучкой упали с высоты более трех метров. Обе они были госпитализированы, впоследствии девочка скончалась в больнице. По факту ЧП было возбуждено три уголовных дела. Одно из них — по статье "недоброкачественный ремонт транспортного оборудования" — в отношении начальника участка механических работ службы спецтранспорта аэропорта Александра Козельского.

"Московский районный суд города Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении Александра Козельского, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 266 УК РФ, в связи с примирением сторон", — говорится в сообщении.

По данным защитника Козельского, дело по статье "халатность" не имеет в настоящее время ни подозреваемых, ни обвиняемых. Третье дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека). Первоначально в рамках данного дела был задержан начальник службы спецтранспорта аэропорта Валентин Чернаенко, однако суд отказал в его аресте. Впоследствии все подозрения с Чернаенко следствие сняло, выяснив, что он находился в отпуске во время ремонта трапа.

В настоящее время подозреваемым по данному эпизоду является заместитель Чернаенко Алексей Шаньгин, которому 21 февраля была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.