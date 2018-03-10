В Екатеринбурге потушили пожар на территории склада

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Пожарные в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на территории склада и цеха по производству мебели, сообщает в субботу ГУ МЧС по Свердловской области.

Как ранее сообщало ведомство, на улице Бисертской в столице Среднего Урала на площади две тысячи квадратных метров вспыхнул склад. На тушение огня были отправлены 52 человека и 19 единиц техники.

"В течение трех часов екатеринбургские пожарные в условиях сильного задымления и высокой температуры боролись с огнем. В 02.11 (по местному времени) открытое горение ликвидировано… По уточненной информации, горел цех по производству мебели и склад с готовой продукцией", — уточняет управление.

По данным ГУ МЧС, пострадавших в результате пожара нет. Причину ЧП устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.