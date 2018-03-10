Полицейский, застреливший двух человек в Дагестане, признал вину

МАХАЧКАЛА, 10 мар — РИА Новости. МВД проведет проверку после инцидента со стрельбой в Каякентском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике.

По его словам, вооруженный инцидент произошел в 14.37 мск на окраине села Герга Каякентского района. Сотрудник полиции, находящийся вне службы, в ходе бытового конфликта, который перерос в драку, из охотничьего ружья застрелил двух местных жителей.

"Полицейский доставлен в отдел. В содеянном сознался. У него изъяли охотничье ружье "Сайга МК", по данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник полиции будет уволен из ОВД и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. На место выехало руководство ГУ МВД по республике.