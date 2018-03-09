Один сотрудник Росгвардии выжил при стрельбе в Дагестане, сообщил источник

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Один из сотрудников Росгвардии выжил в ходе перестрелки в селении Герга в Дагестане, он ранен и осматривается медиками, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Ранее сообщалось, что житель Каякентского района Дагестана застрелил двух бойцов Росгвардии. Стрелявшего задержали, на месте работает оперативно-следственная группа.

Позднее источник уточнил, что из двух погибших только один является бойцом Росгвардии, а стрельбу устроил работник патрульно-постовой службы.

"По уточненным данным, один из сотрудников Росгвардии выжил после бытового конфликта со стрельбой. Он ранен, его осматривают медики", — сказал собеседник агентства.