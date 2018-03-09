Источник рассказал детали стрельбы в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 9 мар — РИА Новости. Работник патрульно-постовой службы полиции застрелил бойца Росгвардии и еще одного человека в ходе бытового конфликта в Дагестане, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Ранее сообщалось, что житель Каякентского района Дагестана застрелил двух бойцов Росгвардии. Стрелявшего задержали и на месте работает оперативно-следственная группа.

"По уточненным данным, работник ППС застрелил бойца Росгвардии и еще одного человека, после чего пытался скрыться с места преступления", — рассказал собеседник агентства.

МВД подтвердило факт перестрелки.