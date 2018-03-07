В Петербурге проверяют сообщение о повреждении окна трамвая "Чижик"

Частный трамвай Чижик на маршруте от Хасанской улицы до Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Частный трамвай Чижик на маршруте от Хасанской улицы до Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Полиция проверяет сообщение водителя трамвая маршрута №8 в Петербурге о повреждении оконного стекла трамвая, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Около 13.45 в полицию поступило сообщение от мужчины, который сказал, что он водитель трамвая маршрута №8. Водителя опросили, он рассказал, что на очередной остановке во время следования трамвая один из пассажиров обратил его внимание на отверстие в стекле окна трамвая. Водитель попросил пассажиров выйти и поехал в депо", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время говорить о причинах повреждения и времени, когда они появились, преждевременно.

Как ранее сообщило интернет-издание "Фонтанка", частный трамвай №8 "Чижик" якобы обстреляли неизвестные из пневматического оружия. По данным издания, были разбиты четыре стекла, пострадавших нет.

Первый в Санкт-Петербурге частный трамвай "Чижик" сегодня начал перевозку пассажиров в Красногвардейском районе города. На сегодняшний день "Чижик", поставленный компанией "Штадлер", является самым длинным среди стран СНГ трехсекционным трамвайным вагоном. Его отличительными чертами стали нестандартная длина в 33,45 метра, наличие двух кабин управления, вместимость до 376 пассажиров, системы кондиционирования салона и кабины водителя, подсчета пассажиров, видеонаблюдения и информирования.