Источник уточнил число погибших при крушении вертолета в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 7 мар — РИА Новости. По уточненным данным, в результате крушения вертолета Ми-8 в Чечне выжили не два, а один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"По предварительным данным, погибли шесть человек, один получил тяжелые ранения. Всего в вертолете было семь человек", — пояснил собеседник агентства.

Поступает противоречивая информация о том, какая погода была в том районе в момент крушения. Один источник РИА Новости заявил, что погодные условия были "благоприятными", другой же утверждает, что шел снег с дождем.

Согласно неофициальным данным, вертолет принадлежал пограничникам.

По информации другого источника в правоохранительных органах, вертолет задел лопастями землю во время посадки. В настоящее время на месте работают шесть медицинских бригад, проводится спасательная операция.