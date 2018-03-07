В Петербурге группа мужчин продавала мигрантам паспорта вымышленной страны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. В Петербурге группа мужчин организовала "консульство" несуществующей страны Карибского бассейна и продавала мигрантам документы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники изготавливали поддельные паспорта и водительские права. Стоимость "документов" варьировалась от 15 до 100 тысяч рублей.

"Поиском потенциальных клиентов среди трудовых мигрантов занимались двое мужчин 35 и 44 лет, которые получали от приезжих денежные средства. Непосредственным изготовителем поддельных документов был 44-летний петербуржец", — отметила Волк.

При обыске полиция изъяла фотографии-заготовки, оттиски печатей, а также оргтехнику. Лидера сообщества задержали. Он был "консулом" этого вымышленного государства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас он находится под домашним арестом.