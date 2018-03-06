Суд Петербурга вернется к делу экс-банкира Гительсона 13 марта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области во вторник объявил перерыв до 13 марта в рассмотрении заявления ГК "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося "Инкасбанка" его бывших топ-менеджеров, в том числе бывшего бенефициара и председателя совета директоров банка Александра Гительсона, также признанного банкротом и объявленного в федеральный розыск по делу о мошенничестве, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Перерыв в заседании. Дата и время судебного заседания 13.03.2018 14.00 мск", — сообщается в карточке дела.

В ноябре 2016 года арбитраж Петербурга привлек Гительсона к субсидиарной ответственности по долгам "Инкасбанка", постановив взыскать с него более 5 миллиардов рублей. Кроме него к субсидиарной ответственности суд привлек двух других бывших топ-менеджеров Инкасбанка: экс-председателя правления Татьяну Лебедеву на сумму более 6 миллиардов рублей и ее заместителя Людмилу Саморукову на сумму более 284 миллионов рублей. В феврале апелляционный суд подтвердил это решение, однако в июне арбитражный суд Северо-Западного округа отменил соответствующие судебные акты, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. По оценке кассационного арбитража, суд первой инстанции, в частности, не учел факты взыскания в судебном порядке с ряда ответчиков в пользу конкретных кредиторов денежных сумм, по которым отвечает также обанкротившийся "Инкасбанк".

До вступления в силу решения о привлечении Гительсона, Лебедевой и Саморуковой к субсидиарной ответственности дело о банкротстве Инкасбанка приостановлено. Соответствующий вердикт арбитраж Петербурга вынес в декабре 2017 года.

В апреле 2016 года суд удовлетворил заявление Гительсона о собственном банкротстве, в отношении него введена процедура реализации имущества. Рассмотрение отчета финансового управляющего назначено на 21 марта. В рамках этого дела в реестр требований кредиторов бывшего банкира включена, в частности, задолженность перед комитетом финансов Ленинградской области на 1,5 миллиарда рублей. Гительсон контролировал ряд банков, в том числе Выборг-банк, Уральский трастовый банк и сербский банк "Баня Лука".

Ранее Гительсон был осужден на 3 года лишения свободы за хищение 1,8 миллиарда рублей из бюджета Ленинградской области. Выйдя на свободу, он уехал в Австрию. Как сообщало ГСУСК по Петербургу, в июле 2017 года Гительсон был вызван к следователю для предъявления ему обвинения по делу о присвоении более 20 миллиардов рублей, а также выполнения с его участием иных следственных действий. Однако Гительсон в назначенный день к следователю не явился, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. В начале октября Василеостровский районный суд Петербурга вынес постановление об его заочном аресте.