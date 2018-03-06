МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Телеканал "78" опубликовал, как он утверждает, полную расшифровку разговора пилотов Ан-148 "Саратовских авиалиний", разбившегося в феврале в Подмосковье.
(Командир воздушного судна — КВС. Второй пилот — ВП).
КВС: Вверх! Вот.
ВП: Сейчас-сейчас.
КВС: А ты вниз…
ВП: Вообще фигня какая-то.
КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это… А ты, наоборот, вниз.
ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем всё!
КВС: Всё, всё хорошо.
ВП: Всё, скорость нормализовалась.
Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Оп-оп-оп! 390!
КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Да потому что, что хорош ***, 200 скорость, ***!
КВС: Высота! Высота! Высота!
Автоинформатор: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead! (Впереди земля! Набирайте высоту! Впереди земля! — Прим. ред.)
КВС: Вверх!
Автоинформатор: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Всё, ***.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.