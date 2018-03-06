У "Саратовских авиалиний" пока нет выписки переговоров экипажа Ан-148

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" пока не имеет официальной выписки переговоров экипажа самолета Ан-148, потерпевшего крушение в феврале, сообщил перевозчик.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что публикуют расшифровку переговоров пилотов Ан-148 перед крушением и в сам момент катастрофы.

"По вопросу расшифровки последнего разговора пилотов, выполнявших рейс 11 февраля: на данный момент идет работа следственных органов, расшифровки переговоров экипажа находятся в МАК, в авиакомпании "Саратовские авиалинии" на данный момент нет официальной выписки внутрикабинных переговоров рейса Москва-Орск 11 февраля 2018 года", — говорится в сообщении авиакомпании во вторник.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.