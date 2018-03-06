Мосгорсуд признал законным арест бывшего врио премьер-министра Дагестана

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законным арест бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы от 6 февраля 2018 года оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласил решение судья.

Защита заявляла о незаконности ареста, указывая, среди прочего, что на освобождении бывшего чиновника настаивает глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили (адвокат представил его письмо), а сам Гамидов имеет ряд медалей, наград и благодарственных писем за разные заслуги.

По словам адвоката Эдуарда Исецкого, дело о хищении при строительстве детского сада, по которому Гамидову предъявили обвинение, "уже возбуждалось три раза", а по одному и тому же факту новое дело возбуждать нельзя.

"Но, тем не менее, следователь возбуждает новое дело по якобы хищению средств при строительстве детского сада, что является полностью незаконным. И суд первой инстанции не мог этого не увидеть и не дать этому оценку!" – заявил адвокат.

Кроме того, отметил защитник, следователь "прямо указывает в качестве основания для ареста, что "в ходе обыска, проведенного в жилище Гамидова, было установлено…". "Но на фотографиях, которые мы вам представили видно, что это трехэтажное полуразрушенное здание, не пригодное для жилья", — утверждает защитник.

Защита также указала, что в качестве обоснования ареста следствие представило справку-меморандум, подписанную первым замглавы УФСБ Дагестана генералом Сергеем Варламовым. Этот документ адвокат назвал "собранием слухов".

Гамидов – самый высокопоставленный из чиновников, задержанных в Дагестане в ходе работы специальной комиссии Генпрокуратуры. Ему и другим задержанным вменяют различные коррупционные схемы с ущербом в десятки миллионов рублей. Виновным он себя не считает.