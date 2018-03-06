Следователи раскрыли цель похищения девочки под Волгоградом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар – РИА Новости. Предполагаемый похититель 11-летней девочки в городе Камышин Волгоградской области намеревался потребовать за нее выкуп из-за многочисленных долгов, сообщил журналистам глава следственного управления СК по региону Михаил Мурзаев.

Утром 1 марта девочка отправилась в школу, однако до учебного учреждения так и не дошла. После исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело. В ее поисках были задействованы более 1,3 тысячи полицейских и волонтеры. В понедельник во время поквартирного обхода школьницу нашли живой в доме у 58-летнего мужчины, который ранее работал в магазине у ее родителей.

По словам Мурзаева, у мужчины были долги перед банками в размере около 318 тысяч рублей. "Он говорил девочке, что отвезет ее в Москву и будет требовать за нее выкуп", — сказал Мурзаев, отметив, что насильственных действий в отношении похищенной не совершалось.

Сам задержанный заявил, что ребенка не удерживал, а из квартиры она могла уйти в любое время. В то же время девочка рассказала, что мужчина ее связывал и заклеивал рот скотчем. К преступлению, по мнению следствия, он готовился заранее.

Руководитель Главного управления МВД по Волгоградской области Александр Кравченко считает, что школьница подвергалась смертельному риску. "В коридоре квартиры у него была обнаружена большая сумка. В ней лежали нож и арбалет", — сказал он.

Кравченко отметил, что подозреваемый долго не попадал в поле зрения полиции, поскольку по месту бывшей работы характеризовался как коммуникабельный человек.