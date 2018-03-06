В Ульяновске проводят проверку после ДТП, в котором трактор сбил ребенка

САМАРА, 6 мар — РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту ДТП в Ульяновске, в котором трактор сбил 10-летнюю девочку в одном из дворов, сообщил во вторник РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства.

По данным ГИБДД по Ульяновской области, ДТП произошло 5 марта в 14.45 (13.45 мск) в Засвияжском районе Ульяновска во дворе дома на улице Промышленной, 77. По предварительной информации, водитель трактора "Беларус" при движении задним ходом наехал на девочку, которая находилась на проезжей части. В результате ДТП ребенок был госпитализирован. Отмечается, что водитель трактора был трезв.

"Районная прокуратура по данному факту начала проверку исполнения законодательства по охране жизни и здоровья несовершеннолетних", — сказал собеседник агентства.

