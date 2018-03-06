В девяти петербургских школах отменили занятия из-за гриппа и ОРВИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Учебный процесс в 20 классах девяти школ Санкт-Петербурга приостановлен на неделю из-за распространения гриппа и ОРВИ, сообщает городское управление Роспотребнадзора.

"В 20 классах 9 школ и в 6 группах 5 детских дошкольных учреждений в связи с отсутствием более 20% детей приостановлен на 7 дней образовательный процесс", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Петербурге в настоящее время заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне. Регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа.

"По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок доля вирусов гриппа составила – 61,4%, других респираторных вирусов – 38,6%, в том числе: аденовирусы – 1,8%, РС вирусы – 10,5%, другие – 26,3% от числа положительных находок", — отмечают в ведомстве.