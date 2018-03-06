Прокурор допустил, что "новосибирский маньяк" убил больше 19 женщин

НОВОСИБИРСК, 6 мар – РИА Новости. Государственный обвинитель по делу экс-милиционера из Новосибирска Евгения Чуплинского, признанного виновным в убийстве 19 женщин, допустила, что количество жертв могло быть больше.

Ранее во вторник Новосибирский областной суд приговорил 52-летнего обвиняемого к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Судмедэкспертиза в целом признала Чуплинского вменяемым, то есть он мог осознавать опасность своих действий. При этом эксперты сочли его склонным к гомицидомании и некросадизму. Чуплинский после вынесения приговора заявил журналистам, что безусловно будет его обжаловать.

"Я как сторона обвинения могу только предположить, что он стал более осмотрительным и мог закапывать тела. Но это только предположение. Поскольку следственная ситуация его, конечно, напугала и, таким образом он стал более осмотрительным. Но повторюсь, это только предположение, ничем не подтвержденное", — сказала гособвинитель Анжелика Егорова, отвечая на вопрос журналистов о том, почему Чуплинский внезапно прекратил совершать убийства в 2005 году.

Она также сообщила, что в ходе процесса Чуплинский пытался воздействовать на присяжных, оправдаться, что оговорил сам себя, а преступлений не совершал.

"Но это абсолютно не нашло подтверждения. Как можно себя оговорить, если сразу в 1998 году при нахождении останков тел проводилась экспертиза, все фиксировалось и его показания, а данные им в 2016 году показания полностью совпадают с причиной смерти, механизмом нанесения повреждений, их локализации – как расчленял тела, чем наносил повреждения. Его показания подтверждаются протоколами осмотра мест происшествий… Все тонкости именно он говорил", — сказала Егорова.

С осени 1998 по июль 2005 года Чуплинский знакомился в Новосибирске с молодыми женщинами (от 18 до 31 года), предлагал им провести вместе время и на личной машине увозил в безлюдные места, где убивал. После этого, он расчленял тела жертв и выбрасывал в разных местах города и его окрестностях, считают в СК.