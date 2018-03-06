В Новосибирске убийцу 19 женщин приговорили к пожизненному сроку

НОВОСИБИРСК, 6 мар — РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего милиционера Евгения Чуплинского, обвиняемого в убийстве 19 женщин, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судья Людмила Билюкова заявила о "грубой дисгармонии" личности Чуплинского. Мужчине свойственна конфликтность, а его базовый мотив — самоутверждение и ориентация на внешние оценки.
Отбывать срок он будет в колонии особого режима. Чуплинский после вынесения приговора заявил, что, "разумеется", будет его обжаловать.
Ранее адвокат подсудимого заявил, что его подзащитный считает себя не только невиновным, но и непричастным к вменяемым ему жестоким преступлениям.
О преступлениях
По данным следствия, Чуплинский на улице знакомился с молодыми женщинами и предлагал им провести время вместе. Когда они соглашались, он увозил их в безлюдные места и убивал. После этого он расчленял тела жертв и выбрасывал их в разных местах города и его окрестностях.
Позднее в суде стало известно, что многие из убитых были ранее не известными Чуплинскому проститутками. Он убивал их из неприязненного отношения после интимной близости.
Арестовали Чуплинского только в апреле 2016 года.