В Новосибирске убийцу 19 женщин приговорили к пожизненному сроку

НОВОСИБИРСК, 6 мар — РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего милиционера Евгения Чуплинского, обвиняемого в убийстве 19 женщин, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судмедэкспертиза признала 52-летнего жителя Новосибирска вменяемым. Отмечается, что он мог осознавать опасность своих действий. Однако эксперты признали его склонным к гомицидомании и некросадизму.

Судья Людмила Билюкова заявила о "грубой дисгармонии" личности Чуплинского. Мужчине свойственна конфликтность, а его базовый мотив — самоутверждение и ориентация на внешние оценки.

Отбывать срок он будет в колонии особого режима. Чуплинский после вынесения приговора заявил, что, "разумеется", будет его обжаловать.

Ранее адвокат подсудимого заявил, что его подзащитный считает себя не только невиновным, но и непричастным к вменяемым ему жестоким преступлениям.

О преступлениях



Серия убийств началась в Новосибирске осенью 1998 года. Местные СМИ приписывали их "маньяку-сатанисту". С того момента по 2005 год жертвами Чуплинского стали 17 женщин. Позже удалось доказать его причастность еще к двум убийствам. В СК отметили, что преступления "носили демонстративный характер".

По данным следствия, Чуплинский на улице знакомился с молодыми женщинами и предлагал им провести время вместе. Когда они соглашались, он увозил их в безлюдные места и убивал. После этого он расчленял тела жертв и выбрасывал их в разных местах города и его окрестностях.

Позднее в суде стало известно, что многие из убитых были ранее не известными Чуплинскому проститутками. Он убивал их из неприязненного отношения после интимной близости.

Арестовали Чуплинского только в апреле 2016 года.