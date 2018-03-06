ГРОЗНЫЙ, 6 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский прибыл на заседание Старопромысловского районного суда Грозного, чтобы лично подтвердить свое поручительство за главу чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева.

Старопромысловский районный суд Грозного во вторник рассмотрит вопрос о продлении ареста главе чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Титиева. В понедельник также кандидат в президенты РФ Ксения Собчак сообщила в своем блоге, что направила в СУСК по Чечне ходатайство об освобождении Титиева под ее личное поручительство.

"Я приехал для того, чтобы лично убедить суд в том, что мое поручительство не заочное, я беру на себя ответственность за Оюба Титиева" — заявил Явлинский РИА Новости перед началом судебного слушания.

Он добавил, что намерен обратиться к суду с тем, чтобы Титиеву изменили меру пресечения, так как, по его словам, "он человек честный и нет необходимости держать его в заключении". Явлинский сказал, что знает правозащитника по работе в "Мемориале". "Я надеюсь, что суд примет мое поручительство", — добавил Явлинский.

Титиев был арестован в Чечне в середине января по обвинению в хранении наркотиков. Ему вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до десяти лет заключения с крупным штрафом. Титиев вины не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

Шалинский городской суд 11 января заключил Титиева под стражу на два месяца, до 9 марта. Верховный суд Чечни 25 января рассмотрел апелляционную жалобу Титиева и его адвоката на меру пресечения и оставил решение об аресте без изменения.