На Урале завели дело на пьяного дебошира из Казахстана

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Пьяный дебошир из Казахстана ругался с пассажирами и бортпроводниками, следователи на Урале возбудили в отношении него уголовное дело, сообщается на сайте СК России.
По данным следствия, 19-20 февраля казахстанец совершал перелет по маршруту Екатеринбург – Пхукет авиарейсом авиакомпании "Азур эйр". Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, во время полета он нецензурно выражался и вступал в конфликт с пассажирами и бортпроводниками, не реагировал на замечания членов экипажа.
Согласно сообщению, СК РФ будет продолжать принципиально реагировать на все случаи неправомерного поведения граждан, провоцирующих нарушение правил безопасности на борту воздушного судна.