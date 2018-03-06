На Урале завели дело на пьяного дебошира из Казахстана

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Пьяный дебошир из Казахстана ругался с пассажирами и бортпроводниками, следователи на Урале возбудили в отношении него уголовное дело, сообщается на сайте СК России.

"Следственными органами Уральского СУ на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, нарушившего общественный порядок на воздушном судне. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей… "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 19-20 февраля казахстанец совершал перелет по маршруту Екатеринбург – Пхукет авиарейсом авиакомпании "Азур эйр". Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, во время полета он нецензурно выражался и вступал в конфликт с пассажирами и бортпроводниками, не реагировал на замечания членов экипажа.

Согласно сообщению, СК РФ будет продолжать принципиально реагировать на все случаи неправомерного поведения граждан, провоцирующих нарушение правил безопасности на борту воздушного судна.