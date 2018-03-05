МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мосгорсуд не нашел нарушений в аресте обвиняемого в мошенничестве Раюдина Юсуфова, бывшего заместителя на тот момент врио премьер-министра Дагестана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы от 6 февраля 2018 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — сказала судья.

Адвокат Дагир Хасавов просил суд изменить меру пресечения Юсуфову на домашний арест в квартире подмосковного Наро-Фоминска. Защитник считает, что основанием для заключения под стражу экс-чиновника послужила лишь тяжесть предъявленного обвинения, однако обстоятельства дела и характеристика личности исследованы не были.

Сам Юсуфов заявил, что не намерен скрываться и угрожать свидетелям по делу. "Я буду доказывать и докажу свою невиновность. Прошу изменить мне меру пресечения на не связанную с ограничением свободы", — обратился экс-чиновник к суду.

Юсуфов, прежде чем стать заместителем председателя правительства, занимал пост министра экономики и территориального развития Дагестана. По словам адвоката, его фамилия не фигурирует в постановлении о возбуждении уголовного дела от 4 февраля 2018 года, однако в его квартире и рабочем кабинете был проведен обыск.

"Правоохранители ничего не нашли, кроме него самого. Потом доставили его в правоохранительные органы Махачкалы, но факт задержания не был оформлен. Это сделано было только вечером после того, как Юсуфова на самолете доставили в Москву", — сказал защитник Хасавов, утверждая, что заключен экс-чиновник под стражу незаконно, а само обвинение — "фиктивное".

Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников возбудили 4 февраля и соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. Предварительное следствие, как следует из оглашенных в суде материалов, продлится минимум 35 месяцев. В рамках возбужденного уголовного дела Басманный суд Москвы санкционировал арест до 5 апреля четырех высокопоставленных чиновников: уже бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования Шахабаса Шахова.

За время работы специальной комиссии силовиков из Москвы в Дагестане вскрыты крупные хищения в социальной сфере. По подсчетам следствия, ущерб бюджету республики по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.