МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мосгорсуд не нашел нарушений в аресте обвиняемого в мошенничестве Раюдина Юсуфова, бывшего заместителя на тот момент врио премьер-министра Дагестана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Адвокат Дагир Хасавов просил суд изменить меру пресечения Юсуфову на домашний арест в квартире подмосковного Наро-Фоминска. Защитник считает, что основанием для заключения под стражу экс-чиновника послужила лишь тяжесть предъявленного обвинения, однако обстоятельства дела и характеристика личности исследованы не были.
Сам Юсуфов заявил, что не намерен скрываться и угрожать свидетелям по делу. "Я буду доказывать и докажу свою невиновность. Прошу изменить мне меру пресечения на не связанную с ограничением свободы", — обратился экс-чиновник к суду.
Юсуфов, прежде чем стать заместителем председателя правительства, занимал пост министра экономики и территориального развития Дагестана. По словам адвоката, его фамилия не фигурирует в постановлении о возбуждении уголовного дела от 4 февраля 2018 года, однако в его квартире и рабочем кабинете был проведен обыск.
Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников возбудили 4 февраля и соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. Предварительное следствие, как следует из оглашенных в суде материалов, продлится минимум 35 месяцев. В рамках возбужденного уголовного дела Басманный суд Москвы санкционировал арест до 5 апреля четырех высокопоставленных чиновников: уже бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования Шахабаса Шахова.
Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.