В Петербурге ранее судимый педофил изнасиловал школьницу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в нападении на двух школьниц. Одну из девочек он изнасиловал и ограбил, сообщает городское управление СК.

Накануне мужчина напал на 11-летнюю пятиклассницу в лифте одного из домов на Ленинском проспекте. Он попытался ее изнасиловать, но девочка вырвалась и убежала.

После этого злоумышленник в том же подъезде надругался над 10-летней учинцей третьего класса и похитил ее мобильный телефон.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан ранее судимый 30-летний мужчина", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на изнасилование", "изнасилование", "грабеж". Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.