В Петербурге мужчина ранил из ружья двух человек после ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Полицейские в Петербурге обезоружили мужчину, ранившего двух человек, находившихся в автомобиле, который столкнулся с машиной его жены, сообщил РИА Новости в среду представитель регионального ГУМВД.

Как сообщил РИА Новости представитель ведомства, в среду вечером под Володарским мостом в центре Петербурга произошло ДТП. В одной из машин находилась женщина, которая позвонила мужу, тот прибежал на место аварии с ружьем и открыл стрельбу по людям, находившимся внутри автомобиля Volvo, второго участника ДТП.

В результате стрельбы мужчина ранил двух человек. На место ЧП оперативно прибыл замначальника уголовного розыска Невского района и потребовал от мужчины сложить оружие.

"Мужчина не отреагировал на предупредительный выстрел вверх, после чего в соответствии с законом "о полиции", сотрудник полиции отрыл огонь на поражение, ранил преступника, обезоружил. В настоящий момент мужчина в больнице", — сказал собеседник агентства.

Раненые доставлены в больницу, полицейский не пострадал.

В сети появилось видео, на котором видно, как мужчина, стоя прямо перед капотом автомобиля, вскидывает ружье, после чего делает четыре выстрела в лобовое стекло, а затем переходит дорогу.