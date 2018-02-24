Летевший в Астрахань самолет сел в Волгограде из-за смерти пассажирки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет рейсом Москва-Астрахань внепланово приземлился в Волгограде из-за смерти пассажирки на борту, сообщил РИА Новости представитель Волгоградского ЛУМВД России на транспорте.

"В 0.10 мск 24 февраля самолет рейсом Москва-Астрахань совершил внеплановую посадку в аэропорту Волгограда из-за смерти пассажирки", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пассажирка была преклонного возраста.

Информация о происшествии была зарегистрирована транспортной полицией, материалы будут переданы следователям для организации проверки.