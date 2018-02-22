Власти Петербурга рассказали о состоянии водителя, спасшего людей при ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев — РИА Новости. Водитель автобуса, спасший пассажиров при ДТП с электропоездом "Ласточка" под Санкт-Петербургом, перенес две операции, сейчас его стояние удовлетворительное, сообщает вице-губернатор города Игорь Албин в своем Telegram-канале.

Микроавтобус с 15 пассажирами 17 февраля оказался зажат на железнодорожном переезде на 56-м километре Рощинского шоссе под Петербургом. Водитель успел эвакуировать пассажиров, после чего следовавший с Финляндского вокзала электропоезд "Ласточка" врезался в пустой автобус, в результате пострадал только его водитель. В начале недели в ГУП "Пассажиравтотранс" РИА Новости сообщали, что водитель находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Албин сообщил, что навестил водителя "Пассажиравтотранса" Александра Игнатьева в больнице.

"Водителем Александр Николаевич работает с 1974 года и считает, что ничего героического не совершил, на его месте так поступил бы каждый ответственный человек за рулем. Александр Николаевич перенес две операции и сейчас, учитывая все обстоятельства, чувствует себя удовлетворительно, мечтает поскорее вернуться на работу. Но врачи пока настаивают на длительной реабилитации", — отметил вице-губернатор.

По информации "Пассажиравтотранса", автобус совершал заказную перевозку на курорт Пухтолова Гора. Как подчеркнули в предприятии, автобус оказался заблокирован закрытым шлагбаумом, хотя въезжал на переезд по разрешающему сигналу светофора, о чем свидетельствуют данные видеорегистратора. В "Пассажиравтотрансе" заявили, что водитель "действовал грамотно при соблюдении инструкции".

Ранее сообщалось, что по факту инцидента были возбуждены два дела по статьям "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта" и "халатность". На месте происшествия была осмотрена будка дежурной, которая, по версии следствия, неправильно включила средства предотвращения движения транспортных средств, когда автобус оказался за шлагбаумом во время движения поезда. Женщина не успела воспользоваться экстренной сигнализацией.

Вторым подозреваемым стал дежурный на железнодорожных путях в Зеленогорске, который несвоевременно передал информацию о движущемся поезде. По данным следствия, он отсутствовал на своем рабочем месте тогда, когда должен был сообщить о движении поезда. Женщина-дежурная дала признательные показания, она находится под подпиской о невыезде. Второй дежурный был задержан.