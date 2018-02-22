Петербуржец до смерти избил водителя маршрутки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в избиении до смерти водителя маршрутки в Красносельском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления СК.

"Вечером 21 февраля около одного из домов по проспекту Ленина в Красносельском районе между подозреваемым и водителем маршрутки произошел конфликт, в ходе которого он нанес ему несколько ударов рукой и ногой по голове. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался", — сказано в сообщении.

Подозреваемый, молодой человек 19 лет, задержан. Решается вопрос об аресте злоумышленника и предъявлении ему обвинения. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), максимальная санкция – 10 лет лишения свободы.