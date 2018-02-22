Суд решит вопрос об аресте троих фигурантов дела о хищениях в МДТ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев — РИА Новости. Смольнинский районный суд Петербурга в четверг рассмотрит ходатайство об аресте троих подозреваемых в хищениях при возведении новой сцены Малого Драматического театра, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Ранее сообщалось, что региональным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ряд фигурантов задержаны. По оценке следствия, похищено больше 45 миллионов рублей, заложенных на проектирование новой сцены театра. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Как сообщил РИА Новости представитель ведомства, по данному делу задержаны трое подозреваемых, которым в четверг будет избрана мера пресечения.

"Смольнинский районный суд Петербурга сегодня рассмотрит ходатайства об аресте троих подозреваемых по этому делу", — сказала Лебедева.

Ранее источник РИА Новости, знакомый с ходом следствия, сообщал, что контракт на 146 миллионов рублей был заключен в декабре 2013 года в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)". Следствие полагает, что работы, предусмотренные третьим этапом контракта, выполнены не были, а 45,5 миллиона рублей, полная стоимость данного этапа, были похищены "лицами, действующими от имени привлеченных к реализации контракта фирм "Стройсоюз СВ" и "М-Проект". По данным источника, одним из задержанных является владелец фирмы "Стройсоюз СВ" Максим Корнеев, который, как сообщалось ранее, имеет должность "кошевой атаман" в отдельском казачьем обществе "Казачья стража".