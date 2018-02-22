С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев — РИА Новости. Смольнинский районный суд Петербурга в четверг рассмотрит ходатайство об аресте троих подозреваемых в хищениях при возведении новой сцены Малого Драматического театра, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
Как сообщил РИА Новости представитель ведомства, по данному делу задержаны трое подозреваемых, которым в четверг будет избрана мера пресечения.
"Смольнинский районный суд Петербурга сегодня рассмотрит ходатайства об аресте троих подозреваемых по этому делу", — сказала Лебедева.
Ранее источник РИА Новости, знакомый с ходом следствия, сообщал, что контракт на 146 миллионов рублей был заключен в декабре 2013 года в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)". Следствие полагает, что работы, предусмотренные третьим этапом контракта, выполнены не были, а 45,5 миллиона рублей, полная стоимость данного этапа, были похищены "лицами, действующими от имени привлеченных к реализации контракта фирм "Стройсоюз СВ" и "М-Проект". По данным источника, одним из задержанных является владелец фирмы "Стройсоюз СВ" Максим Корнеев, который, как сообщалось ранее, имеет должность "кошевой атаман" в отдельском казачьем обществе "Казачья стража".