Прокуратура Дагестана проанализирует госзакупки республики

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Прокуратура Дагестана проведет глубокий анализ госзакупок региона, чтобы привести в соответствие с законом все, происходящее в республике, сообщил РИА Новости прокурор региона Денис Попов.

"Мы будем анализировать глубоко ситуацию в целом — и законодательство, с тем, что происходило, с закупками и медицинского оборудования и иными закупками для нужд республиканского и образования и всех остальных сфер. Посмотрим, завышались ли цены, не завышались. Тут нужно подходить глубоко, комплексно все проанализировать для того, чтобы привести в соответствие с законодательством РФ все, что происходит в Дагестане", — сказал Попов.

Сейчас в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить "состояние законности" в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере и задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов.

Задержанных привезли в Москву — в последнее время это распространенная практика для высокопоставленных региональных чиновников, заподозренных в коррупции. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.