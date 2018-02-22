МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Новые уголовные дела о хищении государственного имущества фондами, аффилированными с чиновниками, могут возбудить в Дагестане, сообщил РИА Новости прокурор региона Денис Попов.

"Есть материалы, которые еще у нас находятся на рассмотрении, поэтому впереди, я думаю, при наличии оснований, — а я так вижу, что они уже усматриваются, — будут возбуждаться и новые дела, в том числе по хищению имущества, принадлежавшего республике Дагестан и перешедшего незаконно в собственность частных лиц,… Я думаю, что в фонды, аффилированные с чиновниками", — сказал Попов.

Сейчас в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить "состояние законности" в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере и задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов.

Задержанных привезли в Москву — в последнее время это распространенная практика для высокопоставленных региональных чиновников, заподозренных в коррупции. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.