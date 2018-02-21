Мединский рассказал, кто инициировал расследование в Малом драмтеатре

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Расследование в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге началось по инициативе министерства культуры РФ, театр в этом деле не задействован, вся ответственность полностью лежит на подрядчиках, сообщил на заседании Совета по театральному искусству министр культуры РФ Владимир Мединский.
"По нашей инициативе начато расследование в Малом драмтеатре. Мы очень довольны, что два года борьбы с подрядчиками по строительству увенчались принятием жестких радикальных мер. Считаю это большим успехом. Мы и дальше будет эту скверну выкорчевывать. Речь идет о недобросовестных подрядчиках", — сказал Мединский.
Он подчеркнул, что театр в данном деле не задействован. "Вся ответственность будет полностью лежать на подрядчике… Мы театр полностью вывели из-под удара в этой истории", — заключил он.