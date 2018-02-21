Мединский рассказал, кто инициировал расследование в Малом драмтеатре

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Расследование в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге началось по инициативе министерства культуры РФ, театр в этом деле не задействован, вся ответственность полностью лежит на подрядчиках, сообщил на заседании Совета по театральному искусству министр культуры РФ Владимир Мединский.

Ранее сообщалось, что региональным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ряд фигурантов задержан. По оценке следствия, похищено больше 45 миллионов рублей, заложенных на проектирование новой сцены театра.

"По нашей инициативе начато расследование в Малом драмтеатре. Мы очень довольны, что два года борьбы с подрядчиками по строительству увенчались принятием жестких радикальных мер. Считаю это большим успехом. Мы и дальше будет эту скверну выкорчевывать. Речь идет о недобросовестных подрядчиках", — сказал Мединский.

Он подчеркнул, что театр в данном деле не задействован. "Вся ответственность будет полностью лежать на подрядчике… Мы театр полностью вывели из-под удара в этой истории", — заключил он.