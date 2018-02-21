Казачий атаман оказался замешан в деле о хищениях в Театре Европы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Компанией-подрядчиком "Стройсоюз СВ", которая фигурирует в деле о хищениях при строительстве новой сцены Малого Драматического театра в Петербурге, владеет кошевой атаман отдельского казачьего общества "Казачья стража" Максим Корнеев, сообщил РИА Новости руководитель организации Юрий Бугаев.

Ранее сообщалось, что региональным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ряд фигурантов задержан. По оценке следствия, похищено больше 45 миллионов рублей, заложенных на проектирование новой сцены театра.

По словам атамана Бугаева, Корнеев состоит в данной общественной организации с 2010 года. В 2015 году Бугаев присвоил Корнееву должность "кошевой атаман". По словам собеседника агентства, он знал, что фирма Корнеева занимается строительством новой сцены МДТ.

"Работа как работа, у нас много есть строителей (в казачьем обществе), здесь ничего сверхъестественного нет. Я знаю, что какие-то проблемы там возникали, но насколько они серьезные, я не вдавался в подробности", — отметил Бугаев.

По словам атамана, Корнеев "был человеком, который занимался бизнесом" и "мало посещал мероприятия" казачьего общества.

"Принимал он участие в выпуске газеты, но скорее финансово это все помогал организовывать. То есть от него помощь была реальная", — сказал Бугаев.

Комментариями самого Корнеева или его защиты РИА Новости не располагает.

По данным источника РИА Новости, знакомого с ходом следствия, контракт на 146 миллионов рублей был заключен в декабре 2013 года в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)". Следствие полагает, что работы, предусмотренные третьим этапом контракта, выполнены не были, а 45,5 миллиона рублей, полная стоимость данного этапа, были похищены "лицами, действующими от имени привлеченных к реализации контракта фирм "Стройсоюз СВ" и "М-Проект"".

Следствие считает, что украденные деньги, заявил источник, были потрачены на покупку люксового авто Mercedes-Benz Maybach, лизинг Porsche и Lexus, а также приобретение недвижимости и предметов роскоши.