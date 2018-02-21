В Санкт-Петербурге джип въехал в подземный переход у метро

В Санкт-Петербурге автомобиль въехал в подземный переход у станции метро Московская. 21 февраля 2018

В Санкт-Петербурге автомобиль въехал в подземный переход у станции метро Московская. 21 февраля 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. В Санкт-Петербурге джип въехал в подземный переход у станции метро "Московская", пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по городу.

"Автомобиль SsangYong въехал в подземный переход у станции метро "Московская". Заявка поступила в 11.45. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время силами спасателей организовывается эвакуация автомобиля.

В конце декабря автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Жертвами ДТП стали четыре человека, 11 получили травмы. Кроме того, вскоре произошло еще одно ДТП с участием автобуса в Москве — водитель, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной, наехал на остановку общественного транспорта у станции метро "Сходненская". В ДТП пострадали три человека.