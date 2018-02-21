Мосгорсуд отказался продлять домашний арест экс-главы "Роснано" Меламеда

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Мосгорсуд отказался продлять срок домашнего ареста в отношении бывшего главы государственной корпорации "Роснано" Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате, сообщил представитель прокуратуры.

Ранее Мосгорсуд признал законным возврат в генпрокуратуру для доследования дела Меламеда.

Судья, вынося решения по апелляционному представлению прокурора, никак не отреагировал на ходатайство прокуратуры о продлении домашнего ареста Меламеду и Понурову.

"Если суд не отреагировал (на ходатайство о продлении домашнего ареста), значит он оставил все без изменения. Завтра срок домашнего ареста истекает", — пояснил журналистам прокурор факт того, что на суд не отреагировал на ходатайство.

Защита это комментировать отказалась.

Черемушкинский суд Москвы по собственной инициативе вернул в генпрокурору Юрию Чайке дело Меламеда "для устранения ошибок в обвинительном заключении", мотивируя свое решение тем, что указанные нарушения препятствуют вынесения решения, а представленные суду доказательства "не раскрывают объективного" подтверждения виновности фигурантов.