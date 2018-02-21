Мосгорсуд признал законным возврат генпрокурору дела экс-главы "Роснано"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным возврат генпрокуратуру дела бывшего главы государственной корпорации "Роснано" Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Черемушкинского суда Москвы оставить без изменения", — сказал судья.

Прокурор в своем апелляционном представлении настаивал на необходимости рассмотрения дела в суде по существу.

Черемушкинский суд Москвы по собственной инициативе вернул в генпрокурору Юрию Чайке дело Меламеда "для устранения ошибок в обвинительном заключении", мотивируя свое решение тем, что указанные нарушения препятствуют вынесения решения, а представленные суду доказательства "не раскрывают объективного" подтверждения виновности фигурантов.

По версии СК РФ, в 2007–2009 годах Меламед, одновременно являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", организовал заключение корпорацией "Роснано" с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых "Алемару" были незаконно перечислены более 220 миллионов рублей.

Позиция защиты заключается в том, что уголовное дело возбуждено незаконно, привлечение компании "Алемар" к работе с "Роснано" было законным, что подтверждают и в самой корпорации, заявляя об отсутствии ущерба от деятельности Меламеда и второго фигуранта — финансового директора "Роснано" СвятославПонурова.

Свою вину Меламед не признает.