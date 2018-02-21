В Ленобласти завели дело после того, как мальчик сломал руку в детском саду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, после того, как 6-летний мальчик, катаясь на карусели в детском саду во Всеволожском районе Ленинградской области, сломал руку, сообщает СУСК РФ по региону.

Как уточняет следственное управление, несчастный случай произошел 12 января во время прогулки воспитанников детского сада "Агалатовский" в деревне Агалатово Всеволожского района.

"При катании на карусели рука ребенка попала в крутящуюся деталь карусели, в результате чего ребенок получил телесные повреждения в виде закрытых переломов обоих костей правого предплечья, ногтевой фаланги 1 пальца правой кисти, квалифицирующиеся в комплексе как повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, информирует СУСК.