С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге ФСБ раскрыла хищение денег, предназначенных для проектирования новой сцены Академического малого драматического театра — Театра Европы, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Отмечается, что группа лиц похитила не менее 45 миллионов рублей, выделенных из бюджета. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", ведется следствие. Ряд фигурантов дела уже задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Mercedes вместо сцены

Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом следствия, похищенные деньги тратились на покупку люксового авто Mercedes-Benz Maybach и лизинг Porsche и Lexus, а также на приобретение недвижимости.

По словам собеседника агентства, контракт на проектирования заключили в декабре 2013 года ФГБУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" и НАО "Театрально-декорационные мастерские". Его сумма составляла 146 миллионов рублей, которые выделили в рамках целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)".

По версии следствия, часть работ не были выполнены, а 45,5 миллиона рублей похитили лица, "действующие от имени привлеченных к реализации контракта фирм "Стройсоюз СВ" и "М-Проект".

Источник подчеркнул, что срыв проектирования привел к приостановке строительно-монтажных работ на новой сцене. Заказчик был вынужден провести повторный конкурс на разработку и выпуск рабочей документации, в результате Минкульт фактически оплатил одни и те же работы дважды.

Академический малый драматический театр — Театр Европы основан в 1944 году, с 2003-го пост его художественного руководителя занимает Лев Додин. Открытие новой сцены запланировано в этом году, авторами идеи ее строительства стали Додин и главный художник театра Александр Боровский.