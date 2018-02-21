На границе Приамурья и Японии произошло землетрясение магнитудой 3,5

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на границе Амурской области и Якутии, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в среду.

"По информации учреждения РАН Сибирского отделения геофизической службы Якутского филиала, на границе Амурской области и республики Саха Якутия, 40 километров севернее поселка Кировский Зейского района, зарегистрировано сейсмособытие. Зафиксировано колебание земной коры на глубине 10 километров с магнитудой 3,5", — сообщает центр.

По его данным, землетрясение произошло около 22.45 (16.45 мск). Отмечается, что жители Амурской области не ощутили подземные толчки.

Сейчас на территориях вблизи эпицентра работают комиссии, обследуются здания и сооружения.

"В результате обследования разрушений и жертв нет, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.