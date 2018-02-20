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Происшествия

В Петербурге суд прекратил преследование подельников лидера тамбовской ОПГ

17:0720.02.2018
(обновлено: 17:11 20.02.2018)
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© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга во вторник прекратил за истечением срока давности уголовное преследование пяти вероятных фигурантов дела о завладении мошенническим путем объектами недвижимости в отношении бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина), которого ряд СМИ называет предполагаемым лидером тамбовской ОПГ, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы городских судов (ОПС) Дарья Лебедева.

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© Fotolia / Tomasz Zajda
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Ранее в декабре Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил требование прокуратуры вернуть это дело на рассмотрение в суд первой инстанции. Прокуратура Центрального района Петербурга внесла соответствующее апелляционное представление после того, как Куйбышевский районный суд в октябре вернул генеральному прокурору уголовное дело в отношении Барсукова (Кумарина) и других восьми обвиняемых в связи с тем, что в обвинительном заключении не было указано место совершения преступления — создания преступного сообщества.

Куйбышевский районный суд 22 декабря повторно зарегистрировал уголовное дело в отношении Владимира Барсукова, Вячеслава Дрокова, Павла Цыганка, Олега Кумище, Дмитрия Малышева, Дмитрия Морина, Анатолия Фролова, Константина Семкина и Андрея Спивака, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нём), частью 3 статьи 30 части 4 статьи 159 (покушение на мошенничество), частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

"Во вторник суд в рамках предварительных слушаний прекратил производство по эпизодам, предусмотренным статьями "покушение на мошенничество", "мошенничество" и "дача взятки должностному лицу" в связи с истечением сроков давности. Из зала судебных заседаний пятеро человек ушло освобожденными от уголовной ответственности", — сказала Лебедева.

По её словам, во время судебного разбирательства в отношении данных пяти фигурантов дела была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Судебное заседание по делу в отношении четырёх обвиняемых в создании преступного сообщества и участии в нём назначено на 1 марта.

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По данным Генпрокуратуры, ранее осужденный Барсуков (Кумарин) является обвиняемым по уголовному делу в отношении двух руководителей организованной группы, двух ее членов и пяти соучастников. По версии следствия, группа участвовала в рейдерских захватах ряда объектов недвижимости, расположенных в Санкт-Петербурге, принадлежащих ООО "Универсам "Пулковский", СП ЗАО "Петербургский нефтяной терминал", ЗАО "Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской" и другим компаниям.

Как полагают в Генпрокуратуре, участники группы подделывали учредительные документы обществ, многократно оформляли доли в их уставном капитале на фиктивных участников, а также незаконно вносили изменения, касающиеся учредителей и генеральных директоров, в электронную базу ЕГРЮЛ. Некоторые из членов группы, отмечает надзорное ведомство, обеспечивали подготовку необходимых документов, юридическое сопровождение совершенных сделок и привлечение лиц, которые за денежное вознаграждение выступали фиктивными учредителями и директорами предприятий.

В 2016 году Петербургский городской суд приговорил к 23 годам лишения свободы и выплате штрафа в миллион рублей бизнесмена Барсукова (Кумарина) по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Сергея Васильева.

Ряд СМИ называет Барсукова лидером тамбовской ОПГ — одной из самых известных преступных группировок России, но официальных обвинений в создании группы ему не предъявлено. Тамбовская ОПГ была одним из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000-х годов. По данным СМИ, она была создана еще в конце 1980-х из молодых амбициозных спортсменов, прежде всего, из Тамбовской области. Через какое-то время "тамбовцы" примкнули к Великолукской ОПГ — одной из самых сильных в Петербурге на тот момент ─ и уже под ее началом занялись рэкетом, убийствами и другими преступлениями. Позднее тамбовская ОПГ обрела самостоятельность и превзошла по влиянию своих прежних покровителей.

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